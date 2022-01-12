Махачкала, , 12:28 — REGNUM В дислоцированных на территории Дагестана подразделениях береговых войск Каспийской флотилии (КФл) стартовали учебно-методические сборы со снайперами. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ЮВО «В воинских частях и на полигонах Скорпион и Аданак снайперы усовершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий будет состоять из теоретической и практической части».

Более 90 военнослужащих, проходящих специальную подготовку, изучат тактико-технические характеристики применяемого вооружения и специальной техники. Познакомятся с основами баллистики, правилами стрельбы в различных условиях, а также способами передвижения на поле боя.

На занятиях в полевых условиях на полигонах КФл военнослужащие применят полученные теоретические знания на практике. В числе отрабатываемых навыков — разнообразные способы скрытного передвижения и маскировки, применение приборов наблюдения и прицеливания, умение быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области прошли учения снайперов мотострелкового соединения Центрального военного округа, недавно получивших на вооружение модернизированные винтовки СВ-98 и крупнокалиберные АСВКМ.

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