12 января 2022 | Время чтения 5 мин

Германии аукается то, какие решения она принимала и от каких отказывалась за последние годы. Деятельность Меркель начинает давать свои сомнительные плоды, и новому канцлеру Шольцу необходимо найти в себе силы изменить прежний курс страны.

Александр Белов, , 13:30 — REGNUM Список требований Украины к Германии прост: она хочет, чтобы Берлин дал отпор России. Учитывая, что «на границе» с Украиной размещены десятки тысяч российских военнослужащих, списывать со счетов подобные просьбы нельзя. Лишь вопрос времени, когда российско-американские переговоры по вопросам безопасности, которые проходят на этой неделе в Женеве, зайдут в тупик. Когда это произойдет, вторжение может стать неизбежным. Но есть и плохие новости для Киева: Берлин ему помочь ничем не может, пишет Катя Хойер в статье, вышедшей 11 января в The Spectator.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью немецкой прессе представитель Киева в Берлине Андрей Мельник призвал преемника бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель вмешаться как можно скорее. Среди требований Мельника — поставки оружия, «массированная военная поддержка», прием Украины в ЕС и НАТО, а также «окончательный отказ от «Северного потока — 2». Посол Киева попытался придать этим требованиям убедительности, упомянув о зверствах, совершенных нацистской Германией во время Второй мировой войны. Он заявил, что страна несет «такую же ответственность перед Украиной, как и перед Израилем».

Довольно резкий подход Мельника к дипломатии обязательно закончится разочарованием. В конце концов, Германию нельзя обвинять в решении, которое она не в состоянии принять. За последние два десятилетия Германия позволила себе оказаться в таком положении, из которого она не может действовать в Восточной Европе, не посоветовавшись сначала с Россией.

Поставки оружия на Украину потребуют от нового канцлера Германии Олафа Шольца смены парадигмы. При его предшественнице страна заблокировала поставки оружия НАТО Киеву, ссылаясь на Закон о контроле над военным оружием, который запрещает продажу оружия, если существует опасность того, что поставленное оружие может быть использовано «в действиях, нарушающих мир, особенно в наступательных войнах».

Канцлер Германии Олаф Шольц (сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons

Если Германия не пересмотрела эту политику при консервативном правительстве, то вероятность того, что она сделает это при новой коалиции во главе с социал-демократами, чей последний канцлер Герхард Шредер долгое время был другом Владимира Путина, еще меньше. Шредер инициировал «спорный» проект «Северный поток — 2» и остается председателем комитета его акционеров. Он неоднократно призывал к более тесным связям с Москвой и решительно осуждает то, что он называет «поношением России». Хотя пока неясно, пойдет ли Шольц по стопам своего предшественника, он, безусловно, был достаточно счастлив, чтобы продолжить свою политику при Меркель в качестве ее вице-канцлера.

Безусловно, коалиция Шольца в значительной степени опирается на партию «Зеленых», которая занимает более воинственную позицию в отношении России. Лидеры партии Анналена Бербок и Роберт Хабек получили ключевые роли в правительстве Германии, и они использовали эти должности для оказания давления на Кремль. Бербок стояла бок о бок с Энтони Блинкеном, когда госсекретарь США предупредил, что по «Северному потоку — 2» «в настоящее время через него не проходит газ, и если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, безусловно, будет трудно увидеть поток газа через него в будущем». Хабек также назвал трубопровод «геополитической ошибкой».

Но маловероятно, что правительство Шольца придет Украине на помощь. Почему? Потому что немецкие «зеленые» твердо придерживаются своих пацифистских традиций. Хабек ощутил это на собственном опыте в мае прошлого года, когда, вернувшись из поездки на Украину, заявил, что поддержит продажу оружия Киеву. Это привело к резкому упреку со стороны его соруководителя и партии за нарушение их манифеста. Совсем недавно в интервью Бербок спросили, отвергает ли она «идею любых поставок оружия на Украину». «Зеленая» ответила, что «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности».

Президент Украины Владимир Зеленский и Роберт Хабек President.gov.ua

Хотя лидеры «Зеленых» могут жестко говорить о России, их приоритетом (неизбежно) является защита окружающей среды. К концу 2022 года Германия закроет оставшиеся три ядерных реактора. Из-за того, что она к 2030 году планируется отказаться от использования угля, природный газ остается единственным реальным дополнением к возобновляемым источникам энергии. Поскольку в настоящее время Германия покупает более половины своего газа у России и попросила ЕС классифицировать этот энергоноситель как «зеленый», можно с уверенностью предположить, что это долгосрочная политика в соответствии с их коалиционным договором с Шольцем. Энергетическая политика Германии уже давно поставила страну в зависимость от России, и у «зеленых» нет ни намерения, ни средств изменить это, несмотря на их декларируемую поддержку Киева.

Третий партнер по коалиции, свободные либералы, также в прошлом не отметился ничем, что могло бы Путина заставить пересмотреть свои действия. Лидер партии Кристиан Линднер попал в заголовки газет в 2017 году, когда призвал рассматривать «аннексию» Крыма как «постоянное временное решение».

Если учесть, что немецкие политики вряд ли встанут на защиту Украины, Мельник, возможно, надеется усилить на них внутреннее давление? Если так, то он серьезно недооценивает нынешнюю ситуацию. Герхард Шредер всегда утверждал, что немецкий народ согласен с его пророссийской позицией. Большинство опросов подтверждают это. В недавнем опросе почти две трети респондентов заявили, что хотели бы более тесных отношений между Россией и ЕС; только 17% хотят, чтобы «Северный поток — 2» был отменен. Новоизбранному правительству не нужно опасаться больших внутренних потрясений, если оно продолжит курс на умиротворение в сторону Москвы.

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Благодаря своей энергетической политике и общему дипломатическому сидению на заборе Германия загнала себя в безвыходное положение. Она хочет быть надежным партнером Запада в сфере безопасности, одновременно ведя торговлю и зарабатывая на Востоке. Она также стремится к отказу от атомной энергетики и угля, но при этом не желая сохранять стабильные поставки энергоносителей без каких-либо условий. Хочет она и защитить восточные границы ЕС, но не может сделать это, не ставя под угрозу собственные интересы. Германии аукается то, какие решения она принимала и от каких отказывалась за последние годы. Деятельность Меркель начинает давать свои сомнительные плоды, и новому канцлеру Шольцу необходимо найти в себе силы изменить прежний курс страны.