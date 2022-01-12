Кяхтинский район, Бурятия, 12 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Правительство Бурятии начало выделять средства на выплаты фермерам, потерявшим скот из-за вспышки узелкового дерматита. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, первые 19,9 млн рублей направлены в Кяхтинский и Бичурский районы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Вакцинация скота от нодулярного дерматита в Бурятии

Выплаты получат 45 человек, потерявшие в общем более 500 коров, 63 головы малого рогатого скота и 34 свиней. В ближайшее время поступят заявки также от администраций Мухоршибирского, Тарбагатайского и Иволгинского районов.

«Выплаты будут происходить по мере поступления документации. При необходимости будем проводить КЧС ежедневно. Главная наша задача — не затягивать документально и оперативно производить выплаты фермерам, утратившим скот в связи с болезнью», — отметил зампред правительства Пётр Мордовской.

Напомним, вспышка заразной инфекции произошла сразу в нескольких районах в конце декабря 2021 года. В результате было уничтожено более 1 тыс. голов скота. Владельцам животных обещали выплатить компенсации по фиксированным ценам. В настоящее время продолжается вакцинация здорового поголовья.