Екатеринбург, 12 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» вернулся назад в связи с технической неполадкой. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Igor Dvurekov Уральские авиалинии

Это произошло днём 12 января. Лайнер рейсом U6−223 следовал в Санкт-Петербург. На его борту находилось 158 пассажиров, в том числе два несовершеннолетних, и шестеро членов экипажа.

Причиной посадки стало не закрытие передней стойки шасси. Лайнер приземлился благополучно. Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.