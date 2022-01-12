Москва, , 12:23 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу среди жителей России превысил 63%. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Уровень коллективного иммунитета. На сегодняшний день в целом по стране он составляет 63,2%. В четырех регионах он превышает 80% и более», — сказала Голикова.

По её словам, в число этих субъектов РФ входит Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.

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