Вашингтон, 12 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. На это обратил внимание телеканал Fox News.

Джо Байден и Камала Харрис

«На прошлой неделе президент Харрис и я обсуждали в Капитолии один из тех моментов, что поделили нашу историю на «до и после» (речь идет о событиях 6 января 2021 года)», — сказал Байден во время выступления в Университетском центре Атланты.

Это уже третий раз, когда Байден допускает подобную оговорку в отношении Харрис, уточняет телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года во время саммита G7 американский президент Джо Байден ошибся рестораном.

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