Новосибирск, 12 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области разыскиваются лица, оставившие новорождённую девочку в коробке возле дороги. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Pixabay.com Младенец

Напомним, что 7 января на дороге возле посёлка Сосновка Новосибирского района в картонной коробке подростки нашли новорождённую девочку. В настоящее время ребёнок находится в больнице.

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«Всем, кто располагает сведениями о лицах, причастных к совершению данного преступления, просим обратиться в следственный отдел по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области», — говорится в сообщении СКР.

Отметим, что в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело — по статье «Покушение на убийство малолетнего».

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