Тюмень, , 12:21 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 194 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 198 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 12 января подтвердили 92 421 случай заражения коронавирусом, вылечились 83 003 тюменца, скончались 3 545 пациентов (13 за последние сутки).

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