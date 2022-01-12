Пермь, 12 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 300 новых заражений коронавирусом. Суточный показатель меньше предыдущего на один, сообщает 12 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

На сегодняшний день в больницах находятся 1506 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние 179 человек медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 78 пермяков.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 164 208 случаев заражения. Показатель заболеваемости составил 6317,5 на 100 тыс. населения. От COVID-19 оправились 151 209 человек. Жертвами болезни стали 7603 пермяка, в том числе 13 человек за последние сутки.