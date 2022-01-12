Южно-Сахалинск, , 12:19 — REGNUM На Сахалине, где 12 января бушует мощный снежный циклон, из-за низкой видимости перекрывают движение по дорогам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Так принято решение ограничить пассажирское движение на участке 13+777 — 36+242 км федеральной автодороги Южно-Сахалинск — Корсаков, а также на участках Южно-Сахалинск — Пожарское.

Из-за видимости менее 100 метров ограничили пассажирское движение на участке Калинино — Холмск и Яблочное — Новоселово.

Из-за полного отсутствия видимости и снежных заносов ограничили движение на участке Ново-Александровск — Синегорск автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Синегорск, а также на участках Охотское — Мальково, Ново-Александровск — Арсентьевка и на Северо-Западном объезде города Южно-Сахалинска.

Спецслужбы формируют организованные колонны, в которые могут попасть автомобилисты с пропиской, им помогут добраться до их населённых пунктов.

В Южно-Сахалинске, Холмске и Троицком развернуты пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон бушует на Сахалине 12 января. Непогода принесла в островной регион снег и сильный ветер. В Южно-Сахалинске все школы 12 и 13 сентября осуществляют учебный процесс в дистанционном режиме. 13 января циклон ударит по Северным Курилам.