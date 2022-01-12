Сидней, Австралия, 12 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Более 50 000 положительных результатов экспресс-тестов на антитела к коронавирусу уже были зарегистрированы в специальном приложении Service NSW после того, как утром 12 января жителей Нового Южного Уэльса, самого густонаселенного штата Австралии обязали сообщать властям о результатах тестирования, передает телеканал Nine News.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

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Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте в ходе пресс-конференции объявил, что граждане теперь будут обязаны сообщать о положительных результатах, датированных 1 января, или им грозит штраф в размере 1000 долларов.

Напомним, что ранее в статистику попадали только те случаи COVID-19, которые выявлялись с помощью ПЦР-тестирования. Однако теперь, когда тесты на антитела можно купить в супермаркете, граждане могут узнавать свой статут на коронавирус без похода в лабораторию. В этой связи правительство Нового Южного Уэльса приняло решение обязать жителей штата своевременно сообщать результаты тестирования с помощью специального приложения.

С тех пор как приложение было запущено 12 января в 9:00 по местному времени 53 909 человек зарегистрировали положительные результаты тестов.