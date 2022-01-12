Москва, 12 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с предложением индексировать пенсии выше инфляции. На совещании с членами правительства 12 января он пояснил, что принятые ранее решения не смогли покрыть всех расходов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Президент отметил, что вопрос индексации пенсий важен для миллионов жителей страны.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года, поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции, сейчас она смотрится как 8,4%, на 8,6%. С небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — заявил Путин.

Он поручил правительству в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение.