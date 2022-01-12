Вашингтон, 12 января, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Евросоюза должны взаимодействовать в украинском вопросе. Об этом на встрече в Брюсселе с представителями комитета Совета ЕС по вопросам внешней политики и безопасности заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

Как отмечено в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, опубликованном на сайте ведомства, встреча была проведена для того, «чтобы обсудить неспровоцированное наращивание военных сил Россией вдоль границ с Украиной, а также рассказать об итогах диалога США и России по стратегической стабильности, который состоялся [10 января] в Женеве».

«На встрече была подчеркнута приверженность США тесному сотрудничеству с ЕС и его государствами-членами для совместного решения этой неотложной проблемы», — подчеркнул Прайс.

Он добавил, что стороны подтвердили «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами и ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины».

Заместитель госсекретаря поблагодарила комитет за их работу в области подготовки мер против России на случай её «дальнейшего военного вторжения на Украину», включая «скоординированные экономические меры».

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в Европейском союзе и в Киеве растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позерстве».

На днях заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз заявил, что Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Он напомнил, что все действия российских ВС осуществляются на территории России — в рамках военных учений, а Украине не следует опасаться «эскалационного сценария» со стороны России.