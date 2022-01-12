Канберра, , 12:34 — REGNUM Похоже, что строгие правила по соблюдению карантина для лиц, контактировавшими с зараженными коронавирусом и тот факт, что 11 января в Австралии выявили свыше 85 000 инфицированных не сочетаются друг с другом, что привело к острому кризису в деле обеспечения страны продовольствием и товарами первой необходимости, поскольку теперь многие сотрудники супермаркетов вынуждены самоизолироваться. Проблему усугубляет еще и кризис с поставками товаров, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Clrdms

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже предположил, что Национальному кабинету, возможно, придется рассмотреть возможность применение новых правил по самоизоляции, а точнее их смягчение для работников сферы розничной торговли.

«Поскольку число новых случаев заражения продолжает расти, это неизбежно повлияет на рабочую силу, поэтому мы стремимся максимально увеличить количество тех, кто может продолжать оставаться на работе», — заверил общественность Моррисон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в австралийских супермаркетах уже ввели ограничения на покупку определенных товаров первой необходимости и продовольствия.

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