Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM Руководство санкт-петербургского «Зенита» будет обсуждать продление истекающих контрактов с футболистами на зимних сборах и после них. Об этом 12 января сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Александр Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы планируем вести переговоры с игроками и на сборах, и по итогам сборов, и по итогам сезона», — цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что у клуба и футболистов достаточно времени, чтобы провести переговоры, поскольку контракты игроков действуют ещё полгода.

Летом 2022 года сроки контрактов с «Зенитом» истекают у нападающих Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы, полузащитников Магомеда Оздоева, Александра Ерохина и Алексея Сутормина, вратарей Михаила Кержакова и Станислава Крицюка.

Ранее сообщалось, что Азмуном интересуются французский «Лион» и итальянский «Ювентус».

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