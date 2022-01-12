Москва, 12 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Нагрузка на коечный фонд, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19 в России существенно снизилась. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Что касается нагрузки на коечный фонд. Под наблюдением находятся около 471,5 тыс. человек. Это в 2,9 раза ниже, чем в пик заболеваемости в ноябре 2021 года», — сказала Голикова.

Кроме того, 75,9% из этого числа находятся на амбулаторном лечении, добавила заместитель председатель правительства РФ.

«На сегодня развернуто 164 тыс. ковидных коек. Это на 141 тыс. меньше, чем в пик подъёма заболеваемости. Из 164 тыс. занято 69,5% коек», — отметила Голикова.