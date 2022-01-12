Канберра, 12 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Впервые за все время пандемии Австралия находится в числе тех стран, где уровень распространения коронавируса один их самых высоких в мире. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Австралия

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Данные, собранные Университетом Джонса Хопкинса и доступные на сайте Our World in Data, показывают, что скользящее среднее число случаев заражения коронавирусом за семидневный период в Австралии превосходит аналогичный показатель в США, Великобритании, Италии, Германии и Канаде, что ставит страну на второе место после Франции.

Средний показатель в Австралии близок к 3400 случаям заражения коронавирусом на миллион человек.

Но это не полная картина. Измерение показателей смертности и госпитализации в Австралии по сравнению с теми же странами нивелирует уровень распространения коронавируса, поскольку в стране зафиксирован самый низкий процент обоих показателей.