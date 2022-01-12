Уфа, , 12:21 — REGNUM Мужчину обвинили в посредничестве во взяточничестве в Уфе. Об этом 12 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

За рулем upyernoz

Сообщается, что фигурант уголовного дела работал инструктором по вождению в автошколе.

По версии следствия, с апреля 2017 года по декабрь 2019 года он получил от шести лиц по 30 тысяч рублей и передал их заместителю межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии за содействие в получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов на право управления автомобилями.

По данному факту в отношении 53-летнего инструктора было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый признал. В результате суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

«Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции в настоящее время расследуется», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии главу администрации одного из городов обвинили в махинациях.