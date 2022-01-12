Екатеринбург, 12 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге приняты меры по обеспечению безопасности учащихся школ, подвергшихся эвакуации в связи с анонимными сообщениями о якобы минировании. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мэрия Екатеринбурга

Всего эвакуация была произведена из 151-й школы. Классные руководители следят за тем, чтобы все школьники были одеты, а также связываются с их законными представителями, контролируя возвращение домой. Сам учебный процесс организован удалённо. Ученикам разослано домашнее задание.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая волна эвакуации из образовательных учреждений произошла 12 января.