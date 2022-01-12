Москва, , 12:12 — REGNUM Криптовалюты могут стать «персонами нон-грата» на локальном финансовом рынке любой страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Криптовалюта

«С точки зрения инвесторов, сегодня главными рисками для криптовалют являются ужесточение монетарной политики центробанков и уход ликвидности с рынков, — сказал Дорофеев. — Кроме этого, цикл запуска национальных цифровых валют может на какой-то период сделать криптовалюты на локальном финансовом рынке любой страны «персоной нон-грата». Это уже случилось в ряде стран, например в Китае. Российский регулятор тоже настроен неблагожелательно по отношению к криптовалютам и всему, что с ними связано в России. Этот блок нерыночных рисков сегодня все больше давит на цены, поскольку административный запрет негативно влияет на процесс майнинга, а значит, на стабильность работы блокчейна криптовалют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев рассказал, что криптовалюты становятся интересны все большему кругу лиц.

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