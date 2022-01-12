Париж, , 12:12 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что статистика по коронавирусу будет выше, чем ожидалось, передает BFM TV.

Эпидемия коронавируса во Франции Russian.news.cn

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По его словам, Франция прогнозирует 370 000 носителей коронавируса в день, но в действительности это число может достичь от 500 тысяч до миллиона заразившихся.

Оливье Веран также заявил, что ограничительные меры, принятые для борьбы с предыдущими волнами эпидемии, на этот раз не будут эффективными.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 75% учителей начальных школ будут бастовать и половина школ будет закрыта в рамках национальной забастовки против санитарного протокола.

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