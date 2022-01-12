Орел, , 12:15 — REGNUM Более 1,3 млрд рублей будет выделено на реконструкцию Красного моста в Орле в 2023 году, распоряжение подписал 10 января губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщили в пресс-службе облправительства.

Красный мост. Орёл Orel-adm.ru

«Речь идет о финансовом обеспечении дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019−2024 годы» федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», — пояснили в пресс-службе.

Документом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований Орлу на 1 млрд 319 млн рублей для реконструкции Красного моста. Всего Орел в 2023 году получит 1 млрд 619 тыс. рублей. При этом на работы по реконструкции Красного моста в 2022 году выделено 332,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на реконструкцию Красного моста в Орле был заключен в 2020 году, изначальном сроком завершения работ назывался ноябрь 2022 года. В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле.