Канберра, 12 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Крупнейший австралийский ритейлер Coles ввел новые лимиты на покупку определенных товаров в своих супермаркетах, поскольку нехватка персонала и проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией коронавируса, продолжают влиять на заполняемость полок продовольствием и товарами первой необходимости по всей Австралии. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News.

(сс) Brandon Gregory Пусты полки в продовольственном магазине

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Покупателям теперь будет разрешено покупать только одну упаковку туалетной бумаги, в то время как упаковки парацетамола, ибупрофена и аспирина будут иметь ограничение по две на одного покупателя.

«Не стоит панически скупать товары — пожалуйста, покупайте только то, что вам нужно … Наша команда усердно работает в это трудное время. Пожалуйста, не забывайте проявлять к ним доброту и уважение, которые они очень заслуживают», — говорится на странице торговой сети в Facebook.

«Пустые полки стали обычным явлением в восточных штатах, особенно в Новом Южном Уэльсе», — пишут журналисты.