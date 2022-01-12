Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM Зимний дворец в Санкт-Петербурге обновит оттенок своего фасада в 2023 году. Об этом сообщили накануне в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Зимний дворец. Государственный Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Зеленый цвет фасадов Зимнего дворца уже является классическим. Однако когда-то он был окрашен и в кирпичный. Директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский считает его неподходящим. К тому же и опрос посетителей музея показал, что петербуржцы и гости города не хотят менять уже привычный цвет здания.

При этом кардинально менять оттенок зеленого цвета в «Эрмитаже» не планируют. Ранее Пиотровский заявил, что будет выбран более мягкий, пастельный оттенок зеленого. Такой выбор обусловлен уже сложившимися традициями Петербурга по оформлению фасадов городских зданий.

Отметим, что в последний раз Зимний дворец менял свой оттенок в 2015 году.

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