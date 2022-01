Нью-Йорк, США, , 12:11 — REGNUM Американская инди-фолк-исполнительница Рози Томас представила кавер на песню All Is Full Of Love исландской певицы Бьорк. Для работы над свежим кавером она объединилась с Суфьяном Стивенсом и группой The Shins. Об 11 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Кавер-версия Томас на песню Бьорк All Is Full of Love включает гостевые вокальные партии от огромного перечня музыкантов. В нем числятся: Суфьян Стивенс, The Shins, Iron & Wine (настоящее имя — Самюэль Бим), Алекси Мердока, Одри Ассад, Уильям Фитцсиммонс, Дон Ландес, Денисон Уитмер, Джош Оттум, The Head & The Heart's Charity Thielen, Канене Пипкин из The Lone Bellow, Ли Нэш, Кишона Армстронг, Бо Дженнингс, Кевин Брейс, Бастер Шуп и Элви Шуп.

All Is Full of Love войдет в новый проект Томас Lullabies For Parents, Vol 1, который, согласно порталу Stereogum, будет включать в себя мини-альбом, подкаст, статью и видео о родительстве.

