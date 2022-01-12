Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM В Ростовской областной клинической больнице свернули 300 ковидных коек. Это позволило расширить возможности 14 отделений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе лечебного учреждения 12 января.

Больничные койки в коронавирусной поликлинике Mos.ru

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«Как только фиксируем снижение количества обращений коллег из лечебных учреждений области с целью перевода к нам тяжелых пациентов, без промедления уменьшаем свой инфекционный коечный фонд, сокращаем временно принятый на работу персонал. Однако для безоглядного оптимизма, думаю, время еще не настало, учитывая те сведения о завоеваниях штамма «Омикрон», которые приходят к нам из-за рубежа. Тем не менее, даже временное улучшение эпидситуации в регионе позволит большому количеству больных получить плановую медицинскую помощь. В такие периоды мы до предела активизируем работу своих подразделений, особенно оказывающих сложнейшую высокотехнологичную медицинскую помощь», — отметил главный врач больницы Вячеслав Коробка.

ИА REGNUM напоминает, что в ближайшие дни эпидемическая ситуация в Ростовской области может ухудшиться. Это связано с новогодними праздничками и снижением уровня тестирования. Повлиять на ситуацию может и распространение штамма «Омикрон».

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