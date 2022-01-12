В Якутске потратят почти 8 тыс. рублей на отлов одной собаки — эксперт
Якутск, 12 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Из бюджета столицы Якутии на отлов бродячих животных будет выделен 31 млн рублей. Эти деньги будут потрачена на отлов порядка 4 тыс. собак, сообщил в своём телеграм-канале политолог и журналист республики Виталий Обедин.
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Он подчеркнул, что калькуляция на отлов одного животного составляет 460 рублей. По мнению Виталия Обедина, выделенная сумма слишком велика, даже если в эту смету входят стерилизация, послеоперационный уход и выпуск.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 января на заседании городской думы Якутска мэр города Евгений Григорьев подчеркнул, что на содержание собак в пункте передержки требуется 73 млн рублей, в том числе 19 млн на переоборудование пункта передержки.