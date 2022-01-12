Якутск, 12 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Из бюджета столицы Якутии на отлов бродячих животных будет выделен 31 млн рублей. Эти деньги будут потрачена на отлов порядка 4 тыс. собак, сообщил в своём телеграм-канале политолог и журналист республики Виталий Обедин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Бездомная собака

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«Господа, а вы не подустали сметы раздувать?! 31 млн. рублей на отлов? В среднем в год отлавливается до 4 тыс. собак (в два последних года — заметно меньше, в прошлом — почти вдвое). Это 7,75 тыс. рублей на отлов одной собаки. Вы что, серебряными дротиками стреляете?!» — удивлён эксперт.

Он подчеркнул, что калькуляция на отлов одного животного составляет 460 рублей. По мнению Виталия Обедина, выделенная сумма слишком велика, даже если в эту смету входят стерилизация, послеоперационный уход и выпуск.

«Цифра космическая и не бьется с данными, которые публиковал ППБЖ в начале года. Она выше почти в два раза. Там получалось примерно 4,4 тыс. рублей, включая совершенно бессовестно завышенные расходы на «доставку на прежние места обитания». Довезти собаку из пункта до улицы, где ее поймали официально стоит почти 1,5 тыс. рублей… дешевле лимузин арендовать!» — считает Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января на заседании городской думы Якутска мэр города Евгений Григорьев подчеркнул, что на содержание собак в пункте передержки требуется 73 млн рублей, в том числе 19 млн на переоборудование пункта передержки.