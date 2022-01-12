Лондон, , 12:10 — REGNUM Во время торгов на бирже цена на газ в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубометров. Этом 12 января следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации торговой площадки, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время составляет $1010 за тысячу кубометров.

При этом отмечается, что общий рост цены на голубое топливо с момента открытия торгов составляет свыше 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ходе торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров.