Черкесск, 12 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. На курортах Карачаево-Черкесии в 2021 году побывали 1,749 млн туристов. Рост по сравнению с предыдущим годом составил около 15%, сообщили 12 января в пресс-службе главы и правительства республики.

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Наиболее активно голосовали туристы за горнолыжные курорты. Так, всесезонный туристический кластер «Архыз» посетили 797 тыс. гостей, а на «Домбае» побывали 842 тыс. туристов. Растет популярность туристического объекта на Медовых водопадах.

Как отметили в минтуризма, с каждым годом увеличивается в республике число мест размещения для гостей, так, в настоящее время работают на курортах 237 гостиниц, отелей и туркомплексов с общим номерным фондом почти на 12 тыс. мест.

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