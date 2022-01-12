Омск, , 12:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 12 января в федеральном оперштабе.

Пациент на ИВЛ Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали уже 3300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 195 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 498 человек.

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