Бейрут, , 12:15 — REGNUM Власти Объединённых Арабских Эмиратов сделают взнос в фонд, созданный Саудовской Аравией и Францией для поддержки ливанской экономики. Об этом, как сообщает информационное агентство Lebanon-24, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Флаг Ливана

Заявление политика было сделано на фоне исторического обвала ливанской национальной валюты и общего кризиса, переживаемого ливанской экономикой.

По словам министра, в ходе недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона на Ближний Восток, удалось достичь ряда соглашений об оказании помощи Ливану.

«Это событие позволило нам создать франко-саудовский фонд для оказания помощи и поддержки ливанцев, и завтра или послезавтра фонд будет пополнен вкладом со стороны ОАЭ», — заявил глава МИД Франции.

Как отметил Жан-Ив ле Дриан, Франция выступает в роли посредника между Ливаном и государствами Персидского Залива.