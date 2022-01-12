Ижевск, , 12:07 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 января прививку от коронавируса сделали 673 728 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Центральный военный округ

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Второй компонент препарата получили 524 207 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 819 жителей республики. 1890 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 116 109 человек. За указанный период ревакцинировались 192 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 января в Удмуртии провели 2 327 275 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5706 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6188 исследований.

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