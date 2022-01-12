Москва, 12 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ушедший из жизни журналист Михаил Зеленский любил столицу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Ушёл из жизни талантливый журналист, вписавший много ярких страниц в летопись отечественного телевидения. Программы Михаила Зеленского неизменно отличали интересная подача новостей, захватывающие репортажи, живой язык. Михаил Зеленский любил Москву, а его авторская передача «Неделя в городе» завоевала доверие и симпатии телезрителей столицы», — отметил Собянин.

Его слова опубликованы 12 января на сайте мэра и правительства столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист и телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни в Доминикане. По предварительной информации, причиной смерти мог стать инсульт.