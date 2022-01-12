Москва, , 12:14 — REGNUM Команда «Яндекс.Новостей» сообщила о снятии со СМИ наложенных в 2021 году «банов» за оценочные заголовки. Об этом сообщается в письме, разосланном партнёрам.

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В своём письме «Яндекс» уточняет, что меняется схема и сроки банов «за заголовки, содержащие оскорбления, агрессию, дискриминационные и провокационные формулировки, а также оценочные суждения без явного указания автора высказывания». По новым правилам бан для партнёров, получивших первое предупреждение, будет действовать не три месяца, как ранее, а две недели. За повторное нарушение срок составит четыре недели, а за третье — шесть недель. Баны будут актуальны в рамках текущего года и переходить на следующий год не будут.

Из открытых данных известно, что за 2021 год было выдано 95 предупреждений за оценочные заголовки.

«Ранее наложенные ограничения прекращают действовать с момента отправки этого письма: все издания, получившие предупреждения за оценочные заголовки в конце 2021 года, возвращаются во все блоки сюжетов», — отмечается в рассылке.

Напомним, ранее ФАС России при проведении антимонопольного расследования выявила у ООО «Яндекс», которое подконтрольно нидерландской фирме, злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска». На сегодня в арбитраже Москвы слушается иск IT-компании, в котором она оспаривает решение ведомства. Слушания неоднократно переносились для внесудебного урегулирования спора, но детали возможного мирового соглашения не раскрывались.

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Бенефициаром группы называют олигарха Аркадия Воложа и его семейный траст, которые стоят в конце офшорной цепочки, представляющей собой бизнес-спрут «Яндекс». Известно также, что несколько лет назад Волож оформил для себя и своей семьи паспорта Мальты.