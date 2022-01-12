Орск, Оренбургская область, , 12:06 — REGNUM В Оренбургской области глава Орска Василий Козупица заявил в Instagram-акаунте, что среди орских педагогов нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Повсеместная вакцинация дает свои результаты. После новогодних каникул детские сады и школы приступили к работе в обычном режиме», — отметил мэр.

Василий Козупица также сообщил, что в городе отсутствуют закрытые на карантин школьные классы и группы в детсадах. Уровень заболеваемости детей ОРЗ и ОРВИ в отдельных коллективах не превышает 3%. В образовательных учреждениях усилены входные фильтры.

Напомним, в Оренбургской области наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. За долгое время в регионе суточный показатель выявленных заражений (за 11 января) ниже 60 фактов.

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