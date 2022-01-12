с. Камышенка, , 12:06 — REGNUM В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту расстрела табуна лошадей в Петропавловском районе. Неизвестные убили 53 животных, находящихся на свободном выпасе, в том числе жеребят.

Жеребёнок лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике Orenzap.ru. / (с) Т. Аккелбеков

По данным издания «Коммерсантъ», 9 января в полицию обратился фермер, обнаруживший своих лошадей мёртвыми в 5 км от села Камышенка. В региональном управлении МВД заявили о создании специализированной следственно-оперативной группы для расследования преступления.

По версии следствия, причиной произошедшего могло стать хулиганство или месть. Предварительно установлено, что сельчане ранее не раз высказывали фермеру претензии по поводу пастбищ. Сам потерпевший заявил, что ни с кем из местных не конфликтовал.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Ущерб фермера предварительно оценён в 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий случай произошёл в августе 2021 года в австралийском Квинсленде. Там полиция нашла застреленными 35 лошадей.

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