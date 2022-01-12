Москва, 20 октября, 2013, 18:59 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин повторно опроверг слухи о том, что выборы в Мосгордуму могут быть перенесены на год. "Слухи о переносе выборов - это чистой воды провокация. Ни в мэрии, ни в Мосгордуме эта идея никогда всерьез не обсуждалась", - заявил Собянин в изданию "Коммерсантъ Власть".

Напомним, накануне мэр Москвы выступил перед Мосгордумой ( МГД ) с отчетом о деятельности правительства, в ходе которого заявил, что досрочного роспуска столичного парламента не будет. Мэр заявил, что "сугубо положительно" относится к возможности выборов в МГД исключительно по одномандатным округам, а также заверил, что Москва "не обеднеет" без оппозиционера Алексея Навального , если тот не сможет баллотироваться в МГД из-за судимости.

Сергей Собянин заявил, что советовался с президентом России Владимиром Путиным и первым замруководителя администрации Кремля Вячеславом Володиным относительно кандидатуры Алексея Навального на выборах мэра Москвы. "Отношение было позитивное к тому, что я считал, что Навальный должен участвовать в выборах. Я не чувствовал, что есть какая-то иная позиция", сказал Собянин.

О том, что прошедшие выборы укрепили позиции власти в Москве пишет в эти дни и западная пресса. В Washington Post появилась заметка о том, что открытые выборы мэра развеяли надежды оппозиции на доминирование в Москве. Политолог из университета Иллинойса Милан Сволик считает, что открытые выборы деморализовали оппозицию в России. "Выборы развеяли надежды, что оппозиция может быть более популярной в Москве, чем режим, - в конце концов, Собянин обогнал Навального более чем на 20 процентных пунктов", - говорится в материале.