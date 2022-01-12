Перт, Австралия, , 12:07 — REGNUM Пожарные Западной Австралии спасли дома и локализовали неконтролируемый лесной пожар, в результате чего утром 12 января уровень пожара, охватившего районы Игл-Бей и Милап, был понижен с чрезвычайного до уровня, позволяющего мониторить ситуацию в штатном режиме, передает телеканал Nine News.

Лесной пожар Szaopressa.com

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О пожаре впервые сообщили вечером 10 января около 20:00 по местному времени, и он охватил около 225 гектаров.

Жители, покинувшие район, охваченный стихией, теперь ждут возвращения в свои дома. Пожарные работают над расчисткой дорог, а также над обеспечением безопасности жилых территорий.

Отмечается, что приоритет будет отдан расчистке дорог, поскольку поваленные деревья и мусор препятствуют как местным жителям, так и бригадам пожарных, выезжающих на экстренные вызовы.