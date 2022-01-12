Канберра, , 12:05 — REGNUM В настоящее время Австралия, страна, которая критически зависит от импорта, сталкивается с острым кризисом поставки продовольствия. В этой связи в стране растут призывы разрешить работникам продовольственных магазинов, супермаркетов и бакалейных магазинов вернуться к работе, даже если они были признаны близкими контактами зараженных коронавирусом. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News.

Пустые полки в супермаркете Aleksandar Bulovic»

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон работает над решением кризиса в стране и собирается провести 12 января различные встречи для обсуждения правил карантина для работников сферы розничных продаж.

«В результате сбоев в поставках и панических покупок с полок супермаркетов по всей стране смели такие товары, как туалетная бумага и пакеты с аспирином и парацетамолом … Некоторые мясокомбинаты были вынуждены закрыться, что привело к нехватке мяса, курицы и рыбы, а также фруктов и овощей», — пишут журналисты.

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