Москва, , 12:03 — REGNUM Законопроект, вводящий новые размеры государственных пошлин за изменения колесного транспортного средства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства предлагается установить пошлину в размере 1 тыс. рублей — в том числе взамен утраченного разрешения или пришедшего в негодность.

За выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, пошлина составит 1,5 тыс. рублей.

За продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов пошлина составит 1 тыс. рублей, следует из поправок в Налоговый кодекс.

Взимание пошлины за представление государственных услуг не преследует цели компенсировать затраты на них, отмечают в правительстве.

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