Москва, , 12:02 — REGNUM Криптовалюты закрепились как полноценный самостоятельный и востребованный сегмент финансового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Криптовалюта

«Участники рынка инвестируют в биткоин и другие криптовалюты не только потому, что верят в безоблачные перспективы цифровизации. Да, разумеется, мы постепенно видим, как раскрывается синергетический эффект от массового внедрения в повседневную жизнь целого блока новых технологий — выходцев из цикла промышленной революции 4.0. Криптовалюты становятся интересны все большему кругу лиц по разным причинам. Но давайте смотреть правде в глаза. Главная причина популярности криптовалют — это их волатильность и чувствительность к монетарной политике центробанков, — сказал Дорофеев. — Когда на рынки заходит лавина денег, этим деньгам в определённый момент просто некуда деваться. Просто посмотрите на ценовые мультипликаторы акций. Они же стоят неприлично дорого. И тут перед глазами инвестора с деньгами на руках появляются криптовалюты с их несомненными достоинствами и определенными недостатками. Куда в таких условиях инвестор будет вкладывать фиатные деньги, чтобы защититься от инфляции?»

В этом смысле, как пояснил экономист, будущее криптовалют достаточно безоблачное, так как они уже закрепились как полноценный самостоятельный и востребованный сегмент финансового рынка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в будущем цена биткоина не перестанет снижаться.

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