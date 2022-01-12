Брисбен, Австралия, 12 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Квинсленде, третьем по численности населения штате Австралии, за последние 24 часа выявили 22 069 новых случаев заражения SARS-CoV-2, из них около 3985 были выявлены с помощью экспресс-тестов на антитела. Согласно статистике, сегодняшняя цифра по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2 является абсолютным максимумом с начала пандемии. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News.

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Министр здравоохранения Квинсленда Иветт Дат заявила в ходе пресс-конференции, что в Квинсленде было только два района местного самоуправления, в которых не было зарегистрировано ни одного положительного случая с 13 декабря, когда штат открыл свои границы.

По ее словам, в настоящее время в штате 130 947 человек болеют COVID-19 в активной форме.

Главный санитарный врач Квинсленда Джон Джеррард отметил, что 30 человек с диагнозом COVID-19 сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии, восемь из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.