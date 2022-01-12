Москва, , 12:09 — REGNUM Пенсии в России необходимо проиндексировать на 8,6%, чтобы перекрыть инфляцию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 12 января в ходе совещания с правительством.

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Глава государства пояснил, что сейчас инфляция планируется на уровне 8,4%, поэтому проиндексировать пенсии нужно «с небольшим зазором» — на 8,6%. Он поручил правительству в ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решения.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть даже выше уровня инфляции», — сказал Путин.