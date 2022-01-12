Москва, , 12:01 — REGNUM Углубленную послековидную диспансеризацию следует проводить активнее, заявил 12 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В прошлом году мы планировали сколько? Почти 9,5 млн людей провести через эти процедуры, помочь им восстанавливать здоровье. А пришло сколько? Меньше двух миллионов. Поэтому нужно к этому не то, чтобы вернуться, а заняться поактивнее», — сказал президент.

Также он отметил эффективность вакцины «Спутник V» по сравнению с другими вакцинами, применяемыми против коронавирусной инфекции в мире.