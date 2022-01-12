Москва, , 12:00 — REGNUM В 2022 году заболеваемость COVID-19 в России пошла на спад. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства 12 января заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По итогам первой недели 2022 года уровень заболеваемости COVID-19 в России составил 76,3 случая на 100 тыс. населения. Этот показатель на 19,4% ниже уровня, зафиксированного на последней недели предыдущего года, отметила зампред правительства России.

«Но эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель 2021 года и на первой неделе 2022 года в ряде регионов несколько снизился уровень тестирования. Снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах РФ», — сказала Голикова.

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