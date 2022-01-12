Москва, 12 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В течение 2021 году почти 60% российских компаний повышали зарплату своим сотрудникам: менее чем полгода назад — 37%, от шести до 12 месяцев назад — 21%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Ника Егорова Зарплата

Год или два назад повышали или индексировали зарплату сотрудникам 17% работодателей, более чем два года назад — 7%. Средний размер прибавки к зарплате в течение 2021 года составил 9,5%, что на 1,5% больше, чем год назад.

Большинству работников (39%) зарплату повысили на 5−10%. Менее 5% получили 35%, плюс 11−25% — 14%, 26−50% — 3%. Об увеличении зарплаты более чем на 50% заявили 1% трудящихся.

Опрос проведён 1−10 января 2021 года. Опрошены 500 менеджеров по персоналу в 134 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM сообщало, в конце 2021 года на годовую премию рассчитывали 29% работающих жителей России, а получили её 30%.

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