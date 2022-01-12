Москва, , 12:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил благодарность своему южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе за допуск в страну российских вирусологов для изучения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом российский лидер заявил 12 января на совещании с правительством.

Владимир Путин на совещании с членами правительства Kremlin.ru

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По словам главы государства, решение о направлении специалистов в ЮАР было очень правильным. Как сообщало ИА REGNUM, вирусологи подтвердили, что болезнь, вызванная новым штаммом, протекает в основном легко.

«Ещё раз хочу поблагодарить президента Южной Африки и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник и обнаружен», — сказал Путин.

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