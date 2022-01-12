Москва, , 11:59 — REGNUM В новогодние праздники сразу в 12 регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © REGNUM

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«К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился, и это связано с тем, что те, кто вакцинировался и переболел более шести месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию», — сказала Голикова.

Она вновь обратилась к российским регионам, чтобы они «обратили внимание на это, самое серьезное внимание».