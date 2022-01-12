Москва, , 11:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации от COVID-19 и мобилизации учреждений разного рода, чтобы быть готовыми к удару вируса на новом витке.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, нужно наращивать вакцинирование. Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами РФ в самое ближайшее время, потому что для того, чтобы эффективно работать, мы с вами хорошо знаем, здесь нужна мобилизация учреждений разного рода и федеральных учреждений и региональных, местных, отраслевых», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Российский лидер добавил, что необходимо со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке.