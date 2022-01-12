Благовещенск, 12 января 2022, 12:03 — REGNUM Житель африканской республики Бенин Роланд Качови через суд добился, чтобы ему передали его сына. Ребёнок находился в детском доме потому, что его мать была лишена родительских прав. Решение о передаче маленького амурчанина гражданину африканской страны принял Благовещенский городской суд, сообщило AmurLife. Решение инстанции должно быть исполнено немедленно.
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Мать мальчика употребляла наркотики и была лишена родительских прав после того, как была доставлена в состоянии наркотического опьянению в отделение полиции вместе с ребёнком. Когда суд постановил отправить мальчика к отцу в Бенин, женщина обжаловала это решение, но суд снова встал на сторону отца. Инстанция уже дала разрешение на выезд маленького амурчанина из России.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре из детского дома в городе Свободный Амурской области ушёл девятилетний ребёнок. Мальчика оперативно нашли.